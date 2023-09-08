ШЕВЧУК: «Матч с Англией – серьезный вызов для Реброва»

Национальная сборная Украины по футболу 9 сентября в польском Вроцлаве в очередном матче отбора на Евро-2024 будет выяснять отношения с лидером подгруппы – Англией.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, благодаря каким факторам завтра подопечные Сергея Реброва могут дать бой британцам:

«Сборная Англии всегда отличалась совершенной физической подготовкой, интенсивностью, умением поддерживать высокий темп, мастерством при исполнении стандартных положений. Это веские аргументы, но при максимальной настройке, надежной подстраховке их эффективность может существенно уменьшиться».

Не мало ли этих «козырей», чтобы дать достойное сопротивление британцам?

«Наши ребята тоже умеют прессинговать и быстро переходить от обороны к атаке. Не надо недооценивать сборную Украины».

Не беспокоит ли вас, что нескольким ведущим футболистам украинской сборной не хватает игровой практики?

«Нет, это только будет дополнительно стимулировать их продемонстрировать свои лучшие качества. Более того, убежден, что за ходом завтрашнего противостояния будут внимательно следить их клубные наставники и в случае успешной игры их путь в основной состав может стать значительно короче».

«Завтрашний поединок это серьезный вызов и для нового тренера нашей сборной – Сергея Реброва, ведь в двух первых матчах под его руководством соперники были не из именитых».

«Работа клубного тренера и руководителя сборной – это разное. Действительно, нужно незаурядное дарование, чтобы за те несколько дней, что есть для подготовки достучаться до своих новых подопечных, чтобы те поняли твою философию игры, чего ты от них хочешь. Но я убежден, что с каждым матчем это сотрудничество будет совершенствоваться и наша сборная будет добавлять».

«Очень надеюсь, что завтра подопечные Сергея Реброва будут сильны именно командой. Психологически мы должны превзойти англичан. Также рассчитываю, что во Вроцлаве нашим будет помогать прыгнуть выше головы поддержка 12 игрока. Я верю в победу сборной Украины».