Ван Дейк дисквалифицирован на одну игру АПЛ

32-летний нидерландский защитник Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч «Ливерпуля» из-за дисквалификации.

Защитник мерсисайдского клуба был удален в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

После удаления нидерландец, как сообщили в Футбольной ассоциации Англии, «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику». Решением футбольной ассоциации защитник «Ливерпуля» дополнительно дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», – сообщили Футбольная ассоциация Англии.

Вирджил ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона», а до этого он не сыграл с «Астон Виллой» из-за автоматической дисквалификации за удаление.