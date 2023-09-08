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Англия
08 сентября 2023, 20:07 | Обновлено 08 сентября 2023, 20:28
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0

Ван Дейк дисквалифицирован на одну игру АПЛ

Защитник пропустит следующий матч «Ливерпуля» и будет оштрафован

08 сентября 2023, 20:07 | Обновлено 08 сентября 2023, 20:28
240
0
Ван Дейк дисквалифицирован на одну игру АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

32-летний нидерландский защитник Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч «Ливерпуля» из-за дисквалификации.

Защитник мерсисайдского клуба был удален в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

После удаления нидерландец, как сообщили в Футбольной ассоциации Англии, «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику». Решением футбольной ассоциации защитник «Ливерпуля» дополнительно дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», – сообщили Футбольная ассоциация Англии.

Вирджил ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона», а до этого он не сыграл с «Астон Виллой» из-за автоматической дисквалификации за удаление.

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Ливерпуль Ньюкасл - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление с поля Вирджил ван Дейк Ньюкасл Футбольная ассоциация Англии
Источник BBC
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