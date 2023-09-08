Президент ПСЖ: «Клубы точно не откажутся от введения потолка зарплат»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что если УЕФА будет продвигать идею введения потолка зарплат, то клубы точно не будут против этого.

«Если спросить клубы, маленькие и большие, то никто не хочет терять деньги. Если мы сможем прийти к тому, что можно будет ввести потолок зарплат, то клубы это поддержат, никто отказываться не будет».

«Но можно ли это сделать законно? Какие есть юридические проблемы? Я пока не знаю», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что организация рассматривает такую идею.