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  4. Президент ПСЖ: «Клубы точно не откажутся от введения потолка зарплат»
Франция
08 сентября 2023, 19:49 |
358
3

Президент ПСЖ: «Клубы точно не откажутся от введения потолка зарплат»

Никто не хочет терять деньги

08 сентября 2023, 19:49 |
358
3
Президент ПСЖ: «Клубы точно не откажутся от введения потолка зарплат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что если УЕФА будет продвигать идею введения потолка зарплат, то клубы точно не будут против этого.

«Если спросить клубы, маленькие и большие, то никто не хочет терять деньги. Если мы сможем прийти к тому, что можно будет ввести потолок зарплат, то клубы это поддержат, никто отказываться не будет».

«Но можно ли это сделать законно? Какие есть юридические проблемы? Я пока не знаю», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что организация рассматривает такую идею.

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Источник BBC
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Комментарии 3
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Octopus
«Но можно ли это сделать законно?» Можно, в Италии нечто вроде потолка уже ввели. Подаешь декларацию, сколько клуб зарабатывает в год, ставишь уровень 70% от этой суммы - вот сколько клуб может потратить на зарплаты. Хочешь подписать Неймара на 50 млн в год, освободи состав от пятерых человек с зарплатой 10 млн.
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BUCH
Якщо зафіксують зп в Європі, тоді багатий відсоток прошмандовок побіжить в Саудівську Аравію...
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