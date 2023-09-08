Уже завтра, 9 сентября в 19.00, национальная сборная Украины по футболу сыграет очередной матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В этот раз соперником является сборная Англии, последняя встреча с которой закончилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола.

Тот матч проходил на Уэмбли, а завтрашнюю игру примет Tarczyński Arena во Вроцлаве. Номинально матч Украина – Англия является домашним для сине-желтой команды, но из-за полномасштабного вторжения россии Украине приходится играть свои домашние матчи в Польше.

ВИДЕО. Последняя тренировка сборной перед игрой с Англией