ВИДЕО. Последняя тренировка сборной перед игрой с Англией
Матч Украина – Англия состоится уже завтра
Уже завтра, 9 сентября в 19.00, национальная сборная Украины по футболу сыграет очередной матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В этот раз соперником является сборная Англии, последняя встреча с которой закончилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола.
Тот матч проходил на Уэмбли, а завтрашнюю игру примет Tarczyński Arena во Вроцлаве. Номинально матч Украина – Англия является домашним для сине-желтой команды, но из-за полномасштабного вторжения россии Украине приходится играть свои домашние матчи в Польше.
ВИДЕО. Последняя тренировка сборной перед игрой с Англией
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