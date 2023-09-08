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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией мы надеемся на хороший результат»
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 19:05 |
191
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Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией мы надеемся на хороший результат»

Прошлые два матча были тяжелыми для Украины

08 сентября 2023, 19:05 |
191
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией мы надеемся на хороший результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 9 сентября.

«Подготовка идет по плану, все ребята и тренерский штаб делают хорошую работу, поэтому надеемся на хороший результат. Надеюсь, что опыт прошлых матчей с Англией поможет нам. Мне интересно работать с тренерским штабом Сергея Реброва».

«Будет приятно, что весь стадион будет нас поддерживать, но это все равно не та атмосфера, как если бы ты играл у себя дома. Но благодаря ВСУ у нас вообще есть возможность играть в футбол».

«Надеемся, скоро мы сможем играть у себя дома», – сказал Зинченко.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Украина - Англия
Источник Украинская ассоциация футбола
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