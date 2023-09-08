Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией мы надеемся на хороший результат»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 9 сентября.

«Подготовка идет по плану, все ребята и тренерский штаб делают хорошую работу, поэтому надеемся на хороший результат. Надеюсь, что опыт прошлых матчей с Англией поможет нам. Мне интересно работать с тренерским штабом Сергея Реброва».

«Будет приятно, что весь стадион будет нас поддерживать, но это все равно не та атмосфера, как если бы ты играл у себя дома. Но благодаря ВСУ у нас вообще есть возможность играть в футбол».

«Надеемся, скоро мы сможем играть у себя дома», – сказал Зинченко.