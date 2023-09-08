ВИДЕО. Известного теннисиста Бернарда Томича избили в Австралии

Бывший игрок топ-20 Бернард Томич подвергся жестокому нападению со стороны двух человек в Серферс-Парадайз (Квинсленд, Австралия). В сети появилась видеозапись нападения, где двое мужчин бьют человека, похожего на Томича, и выкрикивают оскорбления.

Дата появления видеозаписи неизвестна, вчера Томич проводил матч Challenger Tour в Турции.

Австралийские СМИ сообщают, что полиция, зная о случившемся, не смогла провести расследование, поскольку не было заявления от пострадавшего.

Видео инцидента