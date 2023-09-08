Другие новости08 сентября 2023, 18:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:02
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ВИДЕО. Известного теннисиста Бернарда Томича избили в Австралии
От пострадавшего заявления в полицию не последовало
08 сентября 2023, 18:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:02
911
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Бывший игрок топ-20 Бернард Томич подвергся жестокому нападению со стороны двух человек в Серферс-Парадайз (Квинсленд, Австралия). В сети появилась видеозапись нападения, где двое мужчин бьют человека, похожего на Томича, и выкрикивают оскорбления.
Дата появления видеозаписи неизвестна, вчера Томич проводил матч Challenger Tour в Турции.
Австралийские СМИ сообщают, что полиция, зная о случившемся, не смогла провести расследование, поскольку не было заявления от пострадавшего.
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