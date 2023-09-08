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08 сентября 2023, 18:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:02
911
0

ВИДЕО. Известного теннисиста Бернарда Томича избили в Австралии

От пострадавшего заявления в полицию не последовало

08 сентября 2023, 18:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:02
911
0
ВИДЕО. Известного теннисиста Бернарда Томича избили в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард Томич

Бывший игрок топ-20 Бернард Томич подвергся жестокому нападению со стороны двух человек в Серферс-Парадайз (Квинсленд, Австралия). В сети появилась видеозапись нападения, где двое мужчин бьют человека, похожего на Томича, и выкрикивают оскорбления.

Дата появления видеозаписи неизвестна, вчера Томич проводил матч Challenger Tour в Турции.

Австралийские СМИ сообщают, что полиция, зная о случившемся, не смогла провести расследование, поскольку не было заявления от пострадавшего.

Видео инцидента

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Источник Twitter
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