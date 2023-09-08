Английский «Бирмингем» может назначить на должность главного тренера легенду «Манчестер Юнайтед» и действующего коуча американского «ДС Юнайтед» Уэйна Руни, сообщает издание The Telegraph.

Сейчас клуб, подаривший футбольному миру Джуда Беллингема, играет во втором английском дивизионе. С 11 очками они идут четвертыми после четырех туров.

Клуб «Шрека» «ДС Юнайтед» идет девятым в восточной конференций МЛС, набрав 33 очка в 27 матчах сезона. Это место дает право на участие в квалификации плей-офф.