Англия08 сентября 2023, 19:25 |
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Уэйн Руни может возглавить бывший клуб Беллингема
«Бирмингем» серьезно рассматривает возможность назначения тренера «ДС Юнайтед»
08 сентября 2023, 19:25 |
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Английский «Бирмингем» может назначить на должность главного тренера легенду «Манчестер Юнайтед» и действующего коуча американского «ДС Юнайтед» Уэйна Руни, сообщает издание The Telegraph.
Сейчас клуб, подаривший футбольному миру Джуда Беллингема, играет во втором английском дивизионе. С 11 очками они идут четвертыми после четырех туров.
Клуб «Шрека» «ДС Юнайтед» идет девятым в восточной конференций МЛС, набрав 33 очка в 27 матчах сезона. Это место дает право на участие в квалификации плей-офф.
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