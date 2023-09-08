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  4. Уэйн Руни может возглавить бывший клуб Беллингема
Англия
08 сентября 2023, 19:25 |
134
0

Уэйн Руни может возглавить бывший клуб Беллингема

«Бирмингем» серьезно рассматривает возможность назначения тренера «ДС Юнайтед»

08 сентября 2023, 19:25 |
134
0
Уэйн Руни может возглавить бывший клуб Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Английский «Бирмингем» может назначить на должность главного тренера легенду «Манчестер Юнайтед» и действующего коуча американского «ДС Юнайтед» Уэйна Руни, сообщает издание The Telegraph.

Сейчас клуб, подаривший футбольному миру Джуда Беллингема, играет во втором английском дивизионе. С 11 очками они идут четвертыми после четырех туров.

Клуб «Шрека» «ДС Юнайтед» идет девятым в восточной конференций МЛС, набрав 33 очка в 27 матчах сезона. Это место дает право на участие в квалификации плей-офф.

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Уэйн Руни Бирмингем Сити Джуд Беллингем Чемпионшип Major League Soccer (MLS) главный тренер
Источник The Telegraph
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