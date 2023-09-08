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Молодежные турниры
08 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:12
1562
2

Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией

Начало – в 19:15 по киевскому времени

08 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:12
1562
2
Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией
ФК Динамо Киев. Унаи Мельгоса

В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сборная Украины проведет спарринг с молодежной сборной Германии.

Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Теслюк, Сигеев, Бражко, Лосенко, Волошин, Вьюнник.

Встреча состоится 8 сентября на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по киевскому времени.

Уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21

По теме:
Германия U-21 – Украина U-21 – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Matchday! Молодежная сборная Украины проведет спарринг с Германией
Квалификация молодежного Евро. Стартовали соперники сборной Украины
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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sheva
Я надіюсь це не основний склад, тому що Рубчинскій та Ярмолюк явно кращий за новнейма Лосенка та Сігеєва, і за що ставлять в старт Теслюка? Що в Русі, що тут. Тай Брагару більш на основу тягне.
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+1
dudigo78
хто ці всі люди?
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-3
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