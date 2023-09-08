Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией
Начало – в 19:15 по киевскому времени
В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сборная Украины проведет спарринг с молодежной сборной Германии.
Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Теслюк, Сигеев, Бражко, Лосенко, Волошин, Вьюнник.
Встреча состоится 8 сентября на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по киевскому времени.
Уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21
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