Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией

В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сборная Украины проведет спарринг с молодежной сборной Германии.

Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Теслюк, Сигеев, Бражко, Лосенко, Волошин, Вьюнник.

Встреча состоится 8 сентября на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по киевскому времени.

Уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21