Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жота не попал в заявку на чемпионат Cаудовской Аравии
Саудовская Аравия
08 сентября 2023, 18:38 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:39
525
0

Жота не попал в заявку на чемпионат Cаудовской Аравии

Ему не хватило места в заявке «Аль-Иттихада»

08 сентября 2023, 18:38 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:39
525
0
Жота не попал в заявку на чемпионат Cаудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жота

Португальский новичок «Аль-Иттихада» Жота Невеш не попал в заявку своего клуба на чемпионат Саудовской Аравии.

Такое решение было принято в связи с лимитом легионеров. В последний день трансферного окна саудовский клуб подписал итальянского центрального защитника «Бетиса» Луиса Фелипе, из-за чего у них закончились места для легионеров. Принести в жертву решили Жоту.

Напомним, 24-летний португалец пришел в команду всего 2 месяца назад. «Аль-Иттихад» заплатил за него «Селтику» 29 миллионов евро, а игрок подписал трехлетний контракт. Он успел отыграть 5 матчей в саудовской лиге и забить 1 гол.

По теме:
НЕЙМАР: «Возможно, чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1»
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Джейдон Санчо мог оказаться в Аравии, но окно уже почти закрылось
Аль-Иттихад чемпионат Саудовской Аравии по футболу заявка Жота Невеш
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 08 сентября 2023, 09:15 51
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024

Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Теннис | 08 сентября 2023, 08:13 8
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США

Соболенко одержала волевую победу над Киз

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Футбол | 08.09.2023, 12:29
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Тарас МИХАЛИК: «Не считаю сборную Англии непобедимой»
Футбол | 08.09.2023, 17:00
Тарас МИХАЛИК: «Не считаю сборную Англии непобедимой»
Тарас МИХАЛИК: «Не считаю сборную Англии непобедимой»
Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией
Футбол | 08.09.2023, 18:11
Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией
Известен стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Германией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 10
Бокс
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
07.09.2023, 09:57 9
Бокс
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 5
Футбол
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 23
Футбол
Хргович призвал к войне с Усиком
Хргович призвал к войне с Усиком
07.09.2023, 15:04 7
Бокс
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 3
Футбол
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем