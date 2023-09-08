Жота не попал в заявку на чемпионат Cаудовской Аравии

Португальский новичок «Аль-Иттихада» Жота Невеш не попал в заявку своего клуба на чемпионат Саудовской Аравии.

Такое решение было принято в связи с лимитом легионеров. В последний день трансферного окна саудовский клуб подписал итальянского центрального защитника «Бетиса» Луиса Фелипе, из-за чего у них закончились места для легионеров. Принести в жертву решили Жоту.

Напомним, 24-летний португалец пришел в команду всего 2 месяца назад. «Аль-Иттихад» заплатил за него «Селтику» 29 миллионов евро, а игрок подписал трехлетний контракт. Он успел отыграть 5 матчей в саудовской лиге и забить 1 гол.