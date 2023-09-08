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  4. Пол МЕРСОН: «Я не видел Мудрика после тех 20 минут против Ливерпуля»
Англия
08 сентября 2023, 17:01 |
826
1

Пол МЕРСОН: «Я не видел Мудрика после тех 20 минут против Ливерпуля»

Экс-игрок «Арсенала» сравнил Михаила Мудрика с Расмусом Хойлундом

08 сентября 2023, 17:01 |
826
1
Пол МЕРСОН: «Я не видел Мудрика после тех 20 минут против Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил дебют Расмуса Хойлунда за «Манчестер Юнайтед», но сравнил датского нападающего с вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Расмус Хойлунд выглядел неплохо во время своего дебюта – хорошее начало. Но это всего 20 минут. Я наблюдал за Михаилом Мудриком на протяжении 20 минут против «Ливерпуля» в январе, и с тех пор я его не видел».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» приобрел Расмуса Хойлунда у «Аталанты» летом 2023 года, выплатив «бергамаскам» 75 миллионов евро.

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Пол Мерсон Михаил Мудрик Расмус Хойлунд Арсенал - Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Челси
Источник Metro
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