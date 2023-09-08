Пол МЕРСОН: «Я не видел Мудрика после тех 20 минут против Ливерпуля»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил дебют Расмуса Хойлунда за «Манчестер Юнайтед», но сравнил датского нападающего с вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Расмус Хойлунд выглядел неплохо во время своего дебюта – хорошее начало. Но это всего 20 минут. Я наблюдал за Михаилом Мудриком на протяжении 20 минут против «Ливерпуля» в январе, и с тех пор я его не видел».