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Саудовская Аравия
08 сентября 2023, 16:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:21
399
6

НЕЙМАР: «Возможно, чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1»

Форвард «Аль-Хиляля» сделал неоднозначное заявление

08 сентября 2023, 16:08 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:21
399
6
НЕЙМАР: «Возможно, чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Новичок «Аль-Хиляля» Неймар сравнил уровень чемпионата саудовской Аравии и французской Лиги 1, а также рассказал о своей мотивации в новом клубе:

«Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, возможно, что он лучше Лиги 1. Тренировки здесь интенсивные.

Я хочу завоевывать титулы с «Аль-Хилялем». Для меня не имеет значения, что говорят люди. Они говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет интересным, и я уверен, что вы будете его смотреть.

Я не буду иметь трудностей с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но после 5-6 лет во Франции мой французский также был плохим. Рад открыть для себя новую культуру, меня очень хорошо приняла эта страна. Доволен своим выбором и тем будущим, которое стоит передо мной».

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига 1 L'Equipe
Источник L'Equipe
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Умник
Это все от чрезмерных падений
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andre_lui
Зіркових імен для цього замало. Потрібні тренери, менеджери, інфраструктура, рівень вболівання, середній рівень звичайного футболіста. А зірки, то є лише вишенька на торті
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Octopus
Логика 80 левела. Если тебе доставалось, то есть тебе часто ломали ноги в Лиге 1, то значит она не слабая, а сильная? )) Французская лига ни о чем, вон по Малиновскому видно, что он был не последней фигурой в третьем клубе Франции, но выглядит абсолютно блекло в аутсайдере Серии А.
Есть три лиги, АПЛ, Серия А, Ла Лига, за ними чуть опаздывая Бундес, а где-то там за этой четверкой упыхавшись ползет Лига 1, где Неймару часто доставалось, да и то в еврокубках ее обошла Эредивизия в этом году.
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