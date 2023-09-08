НЕЙМАР: «Возможно, чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1»

Новичок «Аль-Хиляля» Неймар сравнил уровень чемпионата саудовской Аравии и французской Лиги 1, а также рассказал о своей мотивации в новом клубе:

«Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, возможно, что он лучше Лиги 1. Тренировки здесь интенсивные.

Я хочу завоевывать титулы с «Аль-Хилялем». Для меня не имеет значения, что говорят люди. Они говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет интересным, и я уверен, что вы будете его смотреть.

Я не буду иметь трудностей с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но после 5-6 лет во Франции мой французский также был плохим. Рад открыть для себя новую культуру, меня очень хорошо приняла эта страна. Доволен своим выбором и тем будущим, которое стоит передо мной».