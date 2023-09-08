В Боливии сезон в Примере отменили из-за договорных матчей
Клубы требуют уволить членов судейской комиссии
Федерация футбола Боливии отменила сезон в Примере, высшем национальном дивизионе, из-за договорных матчей и коррупции.
«Высший совет профессионального дивизиона принял решение отменить все турниры сезона 2023 и аннулировать оба чемпионата 14 голосами за при двух против и одном воздержавшемся», — сказал глава FBF Фернандо Коста.
Представители клубов также потребовали уволить членов судейской комиссии во главе с Алехандро Мансильей, Вилсоном Эстрадой и Хуаном Карлосом Кардосо, поскольку они были признаны пособниками в проведении договорных матчей в стране.
Также FBF приняла решение, что матчи в высшем дивизионе продолжатся, но это будет новый турнир. Сейчас ожидают подтверждения от CONMEBOL. В случае одобрения новый турнир начнется сразу после матчей национальных сборных в квалификации на чемпионат мира 2026.
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