В Боливии сезон в Примере отменили из-за договорных матчей

Федерация футбола Боливии отменила сезон в Примере, высшем национальном дивизионе, из-за договорных матчей и коррупции.

«Высший совет профессионального дивизиона принял решение отменить все турниры сезона 2023 и аннулировать оба чемпионата 14 голосами за при двух против и одном воздержавшемся», — сказал глава FBF Фернандо Коста.

Представители клубов также потребовали уволить членов судейской комиссии во главе с Алехандро Мансильей, Вилсоном Эстрадой и Хуаном Карлосом Кардосо, поскольку они были признаны пособниками в проведении договорных матчей в стране.

Также FBF приняла решение, что матчи в высшем дивизионе продолжатся, но это будет новый турнир. Сейчас ожидают подтверждения от CONMEBOL. В случае одобрения новый турнир начнется сразу после матчей национальных сборных в квалификации на чемпионат мира 2026.