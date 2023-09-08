СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября

В пятницу, 8 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Кремень – Ингулец

4.76 – 3.75 – 1.58

19:00 Грузия – Испания

9.00 – 5.10 – 1.35

21:45 Словакия – Португалия

7.40 – 4.50 – 1.45

21:45 Хорватия – Латвия

1.08 – 11.70 – 30.00

ФУТЗАЛ

Украина U-19 – Испания U-19

4.83 – 4.70 – 1.48