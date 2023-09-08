Другие новости08 сентября 2023, 14:53 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября
Важные события во всех видах спорта
08 сентября 2023, 14:53 |
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В пятницу, 8 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Кремень – Ингулец
19:00 Грузия – Испания
21:45 Словакия – Португалия
21:45 Хорватия – Латвия
ФУТЗАЛ
Украина U-19 – Испания U-19
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