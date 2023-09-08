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08 сентября 2023, 14:53 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября

Важные события во всех видах спорта

08 сентября 2023, 14:53 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 8 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Кремень – Ингулец

Favbet 4.76 – 3.75 – 1.58

19:00 Грузия – Испания

Favbet 9.00 – 5.10 – 1.35

21:45 Словакия – Португалия

Favbet 7.40 – 4.50 – 1.45

21:45 Хорватия – Латвия

Favbet 1.08 – 11.70 – 30.00

ФУТЗАЛ

Украина U-19 – Испания U-19

Favbet 4.83 – 4.70 – 1.48

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Источник Sport.ua
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