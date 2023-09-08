ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Вторая ракетка мира выругалась в сторону своего бокса
Вторая ракетка мира Арина Соболенко во время полуфинального матча US Open против Мэдисон Киз не сдержала эмоций и выдала громкую матерную реплику в сторону своего бокса.
Уступая сет и брейк, Соболенко крикнула тренеру Антону Дуброву: «Раз в год и палка стреляет? С***, *ули, б****, в полуфинале?!».
Отметим, что Соболенко в итоге отыгралась со счета 0:6, 3:5 (0-15) и впервые в карьере вышла в финале Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.
С понедельника она станет первой ракеткой мира, обойдя в рейтинге польку Игу Свёнтек, которая до этого 75 недель подряд носила теннисную корону.
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