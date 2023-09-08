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US Open
08 сентября 2023, 15:16 | Обновлено 08 сентября 2023, 15:20
669
2

ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз

Вторая ракетка мира выругалась в сторону своего бокса

08 сентября 2023, 15:16 | Обновлено 08 сентября 2023, 15:20
669
2
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко во время полуфинального матча US Open против Мэдисон Киз не сдержала эмоций и выдала громкую матерную реплику в сторону своего бокса.

Уступая сет и брейк, Соболенко крикнула тренеру Антону Дуброву: «Раз в год и палка стреляет? С***, *ули, б****, в полуфинале?!».

Отметим, что Соболенко в итоге отыгралась со счета 0:6, 3:5 (0-15) и впервые в карьере вышла в финале Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.

С понедельника она станет первой ракеткой мира, обойдя в рейтинге польку Игу Свёнтек, которая до этого 75 недель подряд носила теннисную корону.

Видео момента

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видео Мэдисон Киз Арина Соболенко US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Можна вивезти дівчину з колгоспу (колгоспу в найгіршому розумінні цього слова) хоч в Маямі, хоч куди. Навчити різним мовам. Навчити казати різними мовами, що вона розлюбила бульбофюрера. І ще багато чому можна навчити. Але не можна вивезти колгосп із дівчини.
(Між іншим: молодшої Андрєєвої , яка начебто подала на французьке громадянство, теж стосується).
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Диванний Експерт
сабакаЛєнка
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