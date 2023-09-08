ФОТО. Ястремская опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Украинская теннисистка Даяна Ястремская порадовала подписчиков своего инстаграма яркими и довольно откровенными снимками с летнего отдыха во Флориде.

«Выходной день», – подписала серию пляжных фото украинская теннисистка.

Отметим, что Ястремская не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США по теннису. В отборе украинка проиграла в финальном раунде.

Даяна занимает 110-е место в мировом рейтинге, но после завершения US Open будет немного выше.