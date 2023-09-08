Другие новости08 сентября 2023, 14:31 |
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ФОТО. Ястремская опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Даяна наслаждается отдыхом во Флориде
08 сентября 2023, 14:31 |
1424
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская порадовала подписчиков своего инстаграма яркими и довольно откровенными снимками с летнего отдыха во Флориде.
«Выходной день», – подписала серию пляжных фото украинская теннисистка.
Отметим, что Ястремская не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США по теннису. В отборе украинка проиграла в финальном раунде.
Даяна занимает 110-е место в мировом рейтинге, но после завершения US Open будет немного выше.
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Комментарии 4
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Знимки яскраві, на відміну від гри та результатів.
Вы так любите критиковать. Попробуйте попасть хотя бы в 3-ю сотню мирового рейтинга.
В принципе единственное что она может. Деффки..
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