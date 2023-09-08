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08 сентября 2023, 14:31 |
1424
4

ФОТО. Ястремская опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Даяна наслаждается отдыхом во Флориде

08 сентября 2023, 14:31 |
1424
4
ФОТО. Ястремская опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская порадовала подписчиков своего инстаграма яркими и довольно откровенными снимками с летнего отдыха во Флориде.

«Выходной день», – подписала серию пляжных фото украинская теннисистка.

Отметим, что Ястремская не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США по теннису. В отборе украинка проиграла в финальном раунде.

Даяна занимает 110-е место в мировом рейтинге, но после завершения US Open будет немного выше.

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Даяна Ястремская фото пятницо lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 4
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a.fedorenko1953
Знимки яскраві, на відміну від гри та результатів.
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+3
naverland
Вы так любите критиковать. Попробуйте попасть хотя бы в 3-ю сотню мирового рейтинга. 
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0
Mr Voevudskiy
В принципе единственное что она может. Деффки..
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-2
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