Бущан – игрок месяца в Динамо
Голкипер был признан лучшим в августе
Лучшим игроком «Динамо» в августе был признан голкипер команды Георгий Бущан. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
В голосовании болельщиков он набрал 52% голосов. Он опередил Николая Шапаренко (20%). Третье место разделили Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, у которых по 12%.
В нынешнем сезоне Бущан провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и пропустил в них 9 голов. Голкиперу сборной Украины еще ни разу не удавалось отстоять «на ноль». Бущан помог «Динамо» выиграть серию пенальти в полуфинале квалификации Лиги конференций против «Ариса».
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