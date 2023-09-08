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Украина. Премьер лига
08 сентября 2023, 14:10 |
109
1

Бущан – игрок месяца в Динамо

Голкипер был признан лучшим в августе

08 сентября 2023, 14:10 |
109
1
Бущан – игрок месяца в Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Лучшим игроком «Динамо» в августе был признан голкипер команды Георгий Бущан. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В голосовании болельщиков он набрал 52% голосов. Он опередил Николая Шапаренко (20%). Третье место разделили Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, у которых по 12%.

В нынешнем сезоне Бущан провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и пропустил в них 9 голов. Голкиперу сборной Украины еще ни разу не удавалось отстоять «на ноль». Бущан помог «Динамо» выиграть серию пенальти в полуфинале квалификации Лиги конференций против «Ариса».

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Георгий Бущан Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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ALF🎈
О! Я теж за нього голосував👍 А ще Я думав, що його виберуть капітаном команди. Жора найкращий👏
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