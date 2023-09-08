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  4. ФОТО. Дженоа Малиновского презентовала форму к юбилею
Италия
08 сентября 2023, 13:48 |
575
0

ФОТО. Дженоа Малиновского презентовала форму к юбилею

Клуб празднует свое 130-летие

08 сентября 2023, 13:48 |
575
0
ФОТО. Дженоа Малиновского презентовала форму к юбилею
ФК Дженоа

Новый клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором, итальянской компанией «Kappa», презентовал новый выездной комплект формы на сезон 2023/2024.

Он посвящен 130-летнему юбилею со дня основания клуба. Круглую дату клуб отпраздновал вчера, 7 сентября. «Дженоа» является старейшим футбольным клубом Италии.

Форма выполнена в желто-золотистом цвете с со вставками традиционных для клуба синего и красного цветов. Сзади на воротнике футболки размещена надпись «С самого начала и навсегда».

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Источник ФК Дженоа
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