Италия08 сентября 2023, 13:48 |
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ФОТО. Дженоа Малиновского презентовала форму к юбилею
Клуб празднует свое 130-летие
08 сентября 2023, 13:48 |
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Новый клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором, итальянской компанией «Kappa», презентовал новый выездной комплект формы на сезон 2023/2024.
Он посвящен 130-летнему юбилею со дня основания клуба. Круглую дату клуб отпраздновал вчера, 7 сентября. «Дженоа» является старейшим футбольным клубом Италии.
Форма выполнена в желто-золотистом цвете с со вставками традиционных для клуба синего и красного цветов. Сзади на воротнике футболки размещена надпись «С самого начала и навсегда».
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