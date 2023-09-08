ФОТО. Дженоа Малиновского презентовала форму к юбилею

Новый клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором, итальянской компанией «Kappa», презентовал новый выездной комплект формы на сезон 2023/2024.

Он посвящен 130-летнему юбилею со дня основания клуба. Круглую дату клуб отпраздновал вчера, 7 сентября. «Дженоа» является старейшим футбольным клубом Италии.

Форма выполнена в желто-золотистом цвете с со вставками традиционных для клуба синего и красного цветов. Сзади на воротнике футболки размещена надпись «С самого начала и навсегда».