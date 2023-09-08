ЖАБЧЕНКО: «Ничья с Англией будет положительным результатом для Украины»
Экс-игрок украинской сборной – о предстоящей игре команды с англичанами
9 сентября в польском Вроцлаве национальная сборная Украины по футболу проведет свой четвертый поединок в отборе на Евро-2024 с лидером подгруппы – командой Англии.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко поделился своими ожиданиями от противостояния с британцами:
– Как по мне, подписание мирного соглашения - будет положительным результатом для украинской сборной. Все же, в последние годы англичане на ходу, считаются одной из сильнейших сборных континента и именно они будут фаворитами завтрашнего поединка.
– По вашему мнению, какую тактическую схему надо взять на вооружение рулевому нашей сборной Сергею Реброву?
– В соперничестве с открытым забралом шансов у наших ребят не будет, британцы очень хорошо используют пространство. Вот почему следует сыграть осторожно, с оглядкой на тылы. Желательно избегать нарушений возле своей штрафной площадки и угловых, ибо визави непревзойденные мастера при верховых дуэлях.
– Приходится констатировать, что ведущие исполнители Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Миколенко имеют проблемы с игровой практикой.
– Да, особенно вызывает беспокойство опорная зона, ведь неизвестно в какой спортивной форме находится Степаненко, а он единственный у нас кто умело играет в отборе.
– Чего ждете от наших нападающих?
– Сложно дать исчерпывающий ответ, ведь уровень подготовки Романа Яремчука и Артема Довбыка не позволяет им конкурировать с мощной обороной англичан. У Романа даже на клубном уровне проблемы с попаданием в основу, а Артем вообще выглядит неуверенно в международных матчах.
– Кто же тогда будет забивать?
– Я больше надеюсь на наших полузащитников, что у кого-то из них прицел окажется не сбитым. Также могут принести дивиденды домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений. Но главное, все же, постараться сохранить свои владения нетронутыми. Тогда точно не проиграем.
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