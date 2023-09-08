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Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2023, 11:06 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:40
496
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Для сборной две ничьи были бы очень хорошим результатом»

Главный тренер «Карпат» — о ближайших матчах сборной Украины

08 сентября 2023, 11:06 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:40
496
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для сборной две ничьи были бы очень хорошим результатом»
1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями по поводу ближайших матчей сборной Украины против команд Англии и Италии в квалификации Евро-2024.

— Команды очень и очень непростые, но нужно постараться и взять очки. Две ничьи были бы очень хорошим результатом. Мне кажется, что с Англией нашей сборной будет проще играть, ведь англичане уже набрали очки. С Италией будет труднее — им необходимо переигрывать сборную Украины.

— Могут ли быть сюрпризы от команды Сергея Реброва для таких именитых сборных?

— Может, почему нет? Нужно выходить и играть. Сергей Ребров недавно возглавил сборную, но футболисты практически те же, которые играли и при Шевченко, и при Петракове. Не вижу каких-либо серьезных проблем с этим.

— Какие игроки будут лидерами команды в этих матчах?

— Наверное, Мудрик и Зинченко. Надеемся, что и Яремчук подтянется. Возможно, переход в «Валенсию» пойдет ему на пользу и сейчас он находится в лучшем психологическом состоянии, ведь «Валенсия» - действительно хороший клуб.

Напомним, что матч сборной Украины против команды Англии состоится в субботу, 9 сентября, а против Италии – во вторник, 12 сентября.

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Источник 1927.kiev.ua
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