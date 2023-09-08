Ювентус хочет снизить зарплату Щенсны

Итальянский «Ювентус» готов к переговорам о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсны, сообщает Николо Скира.

«Ювентус» хочет снизить зарплату 33-летнего Щенсны с 7 до 5 миллионов евро в год. Если поляк согласится, то контракт будет продлен до 2026 года. Нынешнее соглашение истекает в 2025-м году.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Войцех Щенсны сыграл один матч, в котором не пропускал, а в прошлом сезоне – 42 матча, в 17 из которых не пропускал, а в остальных пропустил 40 голов.