Италия08 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
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Ювентус хочет снизить зарплату Щенсны
Итальянский клуб готов продлить контракт с польским вратарем
08 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
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Итальянский «Ювентус» готов к переговорам о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсны, сообщает Николо Скира.
«Ювентус» хочет снизить зарплату 33-летнего Щенсны с 7 до 5 миллионов евро в год. Если поляк согласится, то контракт будет продлен до 2026 года. Нынешнее соглашение истекает в 2025-м году.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Войцех Щенсны сыграл один матч, в котором не пропускал, а в прошлом сезоне – 42 матча, в 17 из которых не пропускал, а в остальных пропустил 40 голов.
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