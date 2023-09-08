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Италия
08 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
413
0

Ювентус хочет снизить зарплату Щенсны

Итальянский клуб готов продлить контракт с польским вратарем

08 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
413
0
Ювентус хочет снизить зарплату Щенсны
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Итальянский «Ювентус» готов к переговорам о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсны, сообщает Николо Скира.

«Ювентус» хочет снизить зарплату 33-летнего Щенсны с 7 до 5 миллионов евро в год. Если поляк согласится, то контракт будет продлен до 2026 года. Нынешнее соглашение истекает в 2025-м году.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Войцех Щенсны сыграл один матч, в котором не пропускал, а в прошлом сезоне – 42 матча, в 17 из которых не пропускал, а в остальных пропустил 40 голов.

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продление контракта Ювентус Войцех Щенсны Серия A Николо Скира
Источник Николо Скира
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