Украина. Первая лига08 сентября 2023, 10:40 |
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Утверждены даты и время матчей 8-го тура УПЛ
Поединки состоятся 22-24 сентября
08 сентября 2023, 10:40 |
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Украинская Премьер-лига обнародовала даты и время проведения матчей 8-го тура сезона-2023/2024.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
22 сентября (пятница)
- 17:00. «Оболонь» – «Верес»
- 19:00. «Александрия» – «Черноморец»
23 сентября (суббота)
- 15:00. «Полесье» – «Минай»
- 17:00. «Ворскла» – «Кривбасс»
- 19:00. «Рух» – «Шахтер»
24 сентября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – «Динамо»
- 15:00. «Заря» – «Днепр-1»
- 17:00. «Металлист 1925» – «Колос»
Турнирная таблица
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