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Украина. Первая лига
08 сентября 2023, 10:40 |
349
0

Утверждены даты и время матчей 8-го тура УПЛ

Поединки состоятся 22-24 сентября

08 сентября 2023, 10:40 |
349
0
Утверждены даты и время матчей 8-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига обнародовала даты и время проведения матчей 8-го тура сезона-2023/2024.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

22 сентября (пятница)

  • 17:00. «Оболонь» – «Верес»
  • 19:00. «Александрия» – «Черноморец»

23 сентября (суббота)

  • 15:00. «Полесье» – «Минай»
  • 17:00. «Ворскла» – «Кривбасс»
  • 19:00. «Рух» – «Шахтер»

24 сентября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – «Динамо»
  • 15:00. «Заря» – «Днепр-1»
  • 17:00. «Металлист 1925» – «Колос»

Турнирная таблица

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Источник УПЛ
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