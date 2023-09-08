Товарищеские матчи
Другие новости08 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:39
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Товарищеские матчи. Поражение Катара, победа Ирана, шесть голов от Норвегии
Состоялись товарищеские матчи национальных сборных
08 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:39
82
0
В четверг, 7 сентября, прошли товарищеские игры между национальными сборными. В частности, хозяин последнего ЧМ Катар дома уступил Кении, сборная Болгарии проиграла Ирану, а Норвегия разбила Иорданию.
7 сентября. Товарищеские матчи.
Катар – Кения – 1:2.
Голы: Аль-Хайдос, 34, пен – Окуму, 20, Нонди, 90+1.
Болгария – Иран – 0:1.
Гол: Мохеби, 14.
Норвегия – Иордания – 6:0.
Голы: Нуса, 11, Айер, 23, Странд-Ларсен, 32, Бьоркан, 41, Финне, 80, Ветлессен, 90+1.
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