Товарищеские матчи. Поражение Катара, победа Ирана, шесть голов от Норвегии

В четверг, 7 сентября, прошли товарищеские игры между национальными сборными. В частности, хозяин последнего ЧМ Катар дома уступил Кении, сборная Болгарии проиграла Ирану, а Норвегия разбила Иорданию.

7 сентября. Товарищеские матчи.

Катар – Кения – 1:2.

Голы: Аль-Хайдос, 34, пен – Окуму, 20, Нонди, 90+1.

Болгария – Иран – 0:1.

Гол: Мохеби, 14.

Норвегия – Иордания – 6:0.

Голы: Нуса, 11, Айер, 23, Странд-Ларсен, 32, Бьоркан, 41, Финне, 80, Ветлессен, 90+1.