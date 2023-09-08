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Товарищеские матчи
Катар
07.09.2023 18:15 – FT 1 : 2
Кения
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08 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:39
82
0

Товарищеские матчи. Поражение Катара, победа Ирана, шесть голов от Норвегии

Состоялись товарищеские матчи национальных сборных

08 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:39
82
0
Товарищеские матчи. Поражение Катара, победа Ирана, шесть голов от Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 сентября, прошли товарищеские игры между национальными сборными. В частности, хозяин последнего ЧМ Катар дома уступил Кении, сборная Болгарии проиграла Ирану, а Норвегия разбила Иорданию.

7 сентября. Товарищеские матчи.

Катар – Кения – 1:2.

Голы: Аль-Хайдос, 34, пен – Окуму, 20, Нонди, 90+1.

Болгария – Иран – 0:1.

Гол: Мохеби, 14.

Норвегия – Иордания – 6:0.

Голы: Нуса, 11, Айер, 23, Странд-Ларсен, 32, Бьоркан, 41, Финне, 80, Ветлессен, 90+1.

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Источник Sport.ua
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