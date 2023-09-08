Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, как чемпионат справился с уходом Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.

Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае».