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  4. Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»
Испания
08 сентября 2023, 00:54 |
155
0

Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»

Хавьер Тебас – о развитии чемпионата Испании

08 сентября 2023, 00:54 |
155
0
Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, как чемпионат справился с уходом Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.

Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае».

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Хавьер Тебас Ла Лига Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник Ole
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