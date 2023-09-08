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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 00:22 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:07
321
0

Звезда Баварии покинула расположение сборной Германии

У Джамала Мусиалы проблемы со спиной

08 сентября 2023, 00:22 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:07
321
0
Звезда Баварии покинула расположение сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала покинул расположение сборной Германии. По информации официального сайта «Баварии», это связано с болями в спине.

Таким образом, Мусиала пропустит товарищеские матчи Бундестима против Японии и Франции, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно. Германия как хозяин Евро-2024 пропускает отборочный турнир.

Сроки восстановления Мусиалы пока что неизвестны. Его участие в ближайших матчах «Баварии» против «Байера» в Бундеслиге и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов под вопросом.

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Бавария Джамал Мусиала сборная Германии по футболу травма
Источник ФК Бавария
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