Звезда Баварии покинула расположение сборной Германии

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала покинул расположение сборной Германии. По информации официального сайта «Баварии», это связано с болями в спине.

Таким образом, Мусиала пропустит товарищеские матчи Бундестима против Японии и Франции, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно. Германия как хозяин Евро-2024 пропускает отборочный турнир.

Сроки восстановления Мусиалы пока что неизвестны. Его участие в ближайших матчах «Баварии» против «Байера» в Бундеслиге и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов под вопросом.