Звезда Баварии покинула расположение сборной Германии
У Джамала Мусиалы проблемы со спиной
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала покинул расположение сборной Германии. По информации официального сайта «Баварии», это связано с болями в спине.
Таким образом, Мусиала пропустит товарищеские матчи Бундестима против Японии и Франции, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно. Германия как хозяин Евро-2024 пропускает отборочный турнир.
Сроки восстановления Мусиалы пока что неизвестны. Его участие в ближайших матчах «Баварии» против «Байера» в Бундеслиге и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов под вопросом.
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