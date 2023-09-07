Другие новости07 сентября 2023, 23:27 |
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Болгария - Иран - 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
07 сентября 2023, 23:27 |
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Сборные Болгарии и Ирана провели товарищеский матч. Встреча завершилась в пользу иранской команды (1:0). Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте отличился Мохаммад Мохеби.
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