Лидеры Буковины попали на больничный

Как стало известно Sport.ua, пока сложно сказать, помогут ли черновицкой команде в Каменец-Подольском ведущие игроки - Игорь Чайковский, Артур Новотрясов и Артем Рябый, которые не избежали респираторного заболевания. Именно по этой причине двое последних не участвовали в победном поединке предыдущего тура – с «Металлистом».

Остальные буковинцы готовятся к противостоянию с «Эпицентром» с хорошим настроением. Тем более, что клубное руководство пообещало заплатить премиальные за победу над «Металлистом» перед отъездом в Каменец-Подольский. А стабильное финансирование всегда являлось важным стимулом.