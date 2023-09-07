Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеры Буковины попали на больничный
Украина. Первая лига
07 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:15
143
0

Лидеры Буковины попали на больничный

9 сентября в 7-м туре Первой лиги «Буковина» в гостях сыграет с «Эпицентром».

07 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:15
143
0
Лидеры Буковины попали на больничный

Как стало известно Sport.ua, пока сложно сказать, помогут ли черновицкой команде в Каменец-Подольском ведущие игроки - Игорь Чайковский, Артур Новотрясов и Артем Рябый, которые не избежали респираторного заболевания. Именно по этой причине двое последних не участвовали в победном поединке предыдущего тура – с «Металлистом».

Остальные буковинцы готовятся к противостоянию с «Эпицентром» с хорошим настроением. Тем более, что клубное руководство пообещало заплатить премиальные за победу над «Металлистом» перед отъездом в Каменец-Подольский. А стабильное финансирование всегда являлось важным стимулом.

По теме:
Диназ разорвал контракт с экс-форвардом Александрии и Металлиста 1925
В лазарете Черноморца остается один игрок
СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»
инсайд Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Теннис | 07 сентября 2023, 07:53 2
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

В борьбе за трофей остались 3 первые ракетки и 20-летний американец

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией
Футбол | 07 сентября 2023, 22:33 0
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией

Напряженный тренировочный день

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07.09.2023, 18:43
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 07.09.2023, 11:15
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Футбол | 07.09.2023, 17:13
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
05.09.2023, 19:16
Футбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
06.09.2023, 11:39 2
Теннис
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
06.09.2023, 21:57 53
Футбол
Экс-первая ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года
Экс-первая ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года
06.09.2023, 10:40 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем