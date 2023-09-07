Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ разорвал контракт с экс-форвардом Александрии и Металлиста 1925
Украина. Первая лига
07 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:34
216
0

Диназ разорвал контракт с экс-форвардом Александрии и Металлиста 1925

Набрать игровые кондиции после тяжелой травмы футболисту так и не удалось

07 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:34
216
0
Диназ разорвал контракт с экс-форвардом Александрии и Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и 33-летний нападающий Виталий Пономарь договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца 2024 года.

Пономарь присоединился к вышгородцам в межсезонье после многомесячной игровой паузы, связанной с разрывом ахилла. В составе «Диназа» воспитанник купянского футбола сыграл всего 9 минут в выездном поединке 3-го тура Первой лиги с «Ингульцом» (0:3). Еще четырежды форвард попадал в заявку команды на матчи чемпионата и Кубка страны.

Виталий Пономарь известен, в первую очередь, по выступлениям за «Шахтер-3», «Александрию» (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), «Волынь» и «Металлист 1925». Всего на профессиональном уровне футболист провел 373 матча и забил 79 мячей.

После шести туров Первой лиги «Диназ» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице группы Б.

В пятницу, 8 сентября, команда Александра Головко сыграет в Борисполе с «Мариуполем». Начало матча — в 13:00.

По теме:
Лидеры Буковины попали на больничный
В лазарете Черноморца остается один игрок
СТУПАР: «Система VAR не виновата в ошибках, о которых заявляет Оболонь»
инсайд Диназ Вышгород Виталий Пономарь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией
Футбол | 07 сентября 2023, 22:33 0
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Англией

Напряженный тренировочный день

62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
Футбол | 07 сентября 2023, 08:05 5
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?

Матеуса Нунеса не прельстила перспектива оказаться в рядах 5-кратных чемпионов мира

Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Футбол | 07.09.2023, 17:46
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Бокс | 07.09.2023, 09:57
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Теннис | 07.09.2023, 07:53
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
05.09.2023, 19:16
Футбол
Экс-первая ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года
Экс-первая ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года
06.09.2023, 10:40 1
Теннис
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
07.09.2023, 11:15 39
Футбол
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
06.09.2023, 11:39 2
Теннис
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
06.09.2023, 21:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем