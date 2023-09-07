Диназ разорвал контракт с экс-форвардом Александрии и Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и 33-летний нападающий Виталий Пономарь договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца 2024 года.

Пономарь присоединился к вышгородцам в межсезонье после многомесячной игровой паузы, связанной с разрывом ахилла. В составе «Диназа» воспитанник купянского футбола сыграл всего 9 минут в выездном поединке 3-го тура Первой лиги с «Ингульцом» (0:3). Еще четырежды форвард попадал в заявку команды на матчи чемпионата и Кубка страны.

Виталий Пономарь известен, в первую очередь, по выступлениям за «Шахтер-3», «Александрию» (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), «Волынь» и «Металлист 1925». Всего на профессиональном уровне футболист провел 373 матча и забил 79 мячей.

После шести туров Первой лиги «Диназ» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице группы Б.

В пятницу, 8 сентября, команда Александра Головко сыграет в Борисполе с «Мариуполем». Начало матча — в 13:00.