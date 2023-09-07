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Лига чемпионов
07 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:14
233
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Сейчас недооценки Шахтера точно не будет»

Известный тренер – о перспективах «Шахтера» в Лиге чемпионов

07 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:14
233
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сейчас недооценки Шахтера точно не будет»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил перспективы «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов, где «Горняки» сыграют с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном»:

«Когда «Шахтер» возглавил Игор Йовичевич, украинскую команду где-то недооценивали. Шок от войны, ушел главный тренер, разбежались легионеры, осталась молодежь, а комплектация происходила фактически уже в разгар чемпионата. Вспомните стартовый матч с «Лейпцигом» — 4:1 в Германии! Но сейчас недооценки, на мой взгляд, точно не будет. «Шахтер» снова на слуху, чего стоит только трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов евро.

Важно, чтобы сам «Шахтер» был готов к матчам психологически и физически. Ведь когда мы начинаем говорить об общеизвестных проблемах: войне, тяжелых переездах, мы сами ставим себя в положение, что нам будет трудно, что мы нуждаемся в особом отношении к себе, форе. Считаю, все должно быть наоборот — двойная мотивация, желание доказать себе, что безвыходных ситуаций не бывает».

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Сергей Ковалец Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Footboom
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