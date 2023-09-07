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Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:24
3411
8

По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца

Это уже не первый арест для Бориса Кауфмана

07 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:24
3411
8
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
Odessa Media. Борис Кауфман

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал одесского бизнесмена и владельца «Черноморца» Бориса Кауфмана. Срок ареста – до 29 октября, альтернативой является залог в размере 268,4 миллиона гривен.

Такую меру пресечения в отношении Кауфмана приняли в связи с дело о присвоении дохода от Международного аэропорта «Одесса» на сумму в 2,5 миллиарда гривен.

Ситуацию уже прокомментировал вице-президент «Черноморца» Владимир Генинсон:

– Владимир Братиславович, не скажется ли арест Бориса Кауфмана на функционировании «Черноморца»?
– Во-первых – я сейчас не в клубе, а нахожусь со сборной за границей. Во-вторых – я не уверен, что кто-то кого-то арестовал, я так же, как и вы, прочитал об этом в прессе. В-третьих – я знаю, что клуб функционирует, слава Богу, все хорошо.

– Также у нас есть информация, что НАБУ допрашивало руководителей «Черноморца» с правом подписи: вас, Мисюру и других. Это правда?
– Могу точно сказать, что не допрашивали.

– Относительно будущего «Черноморца» можете сказать что-то конкретное?
– Цель у нас одна, и она не менялась – «Черноморец» хочет играть в еврокубках в следующем году.

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Борис Кауфман Черноморец Одесса арест
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 8
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Umidulla Abdurazzokov
Ну Боря там вообще государство кинул в аэропорту в наглую. Расстрелять вместе с Трухой.
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0
Lion
Будут на зоне создавать команду...
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0
Gargantua
добьют наш футбол.
без Днепра и Черноморца опять колхозы вернутся
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-4
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