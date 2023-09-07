По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал одесского бизнесмена и владельца «Черноморца» Бориса Кауфмана. Срок ареста – до 29 октября, альтернативой является залог в размере 268,4 миллиона гривен.

Такую меру пресечения в отношении Кауфмана приняли в связи с дело о присвоении дохода от Международного аэропорта «Одесса» на сумму в 2,5 миллиарда гривен.

Ситуацию уже прокомментировал вице-президент «Черноморца» Владимир Генинсон:

– Владимир Братиславович, не скажется ли арест Бориса Кауфмана на функционировании «Черноморца»?

– Во-первых – я сейчас не в клубе, а нахожусь со сборной за границей. Во-вторых – я не уверен, что кто-то кого-то арестовал, я так же, как и вы, прочитал об этом в прессе. В-третьих – я знаю, что клуб функционирует, слава Богу, все хорошо.

– Также у нас есть информация, что НАБУ допрашивало руководителей «Черноморца» с правом подписи: вас, Мисюру и других. Это правда?

– Могу точно сказать, что не допрашивали.

– Относительно будущего «Черноморца» можете сказать что-то конкретное?

– Цель у нас одна, и она не менялась – «Черноморец» хочет играть в еврокубках в следующем году.