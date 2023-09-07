Итальянская «Верона» близка к подписанию аргентинского форварда Хуана Мануэля Круса, сообщает Николо Скира.

Завтра 24-летний Крус должен пройти медосмотр, после которого подпишет с итальянским клубом контракт до 2027 года. К «Вероне» аргентинец присоединится в январе 2024 года.

Хуан Мануэль Крус — воспитанник «Банфилда», за первую команду которого за три года сыграл 73 матча, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 31 августа контракт Круса с «Банфилдом» истек и с тех пор форвард является свободным агентом.