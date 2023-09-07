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Саудовская Аравия
07 сентября 2023, 21:49 |
152
0

В топ-4. Клубы Саудовской Аравии потратили 784 миллиона фунтов на новичков

Врываются в топ по расходам

07 сентября 2023, 21:49 |
152
0
В топ-4. Клубы Саудовской Аравии потратили 784 миллиона фунтов на новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября в чемпионате Саудовской Аравии закрылось трансферное окно. Сообщается, что бурное трансферное лето и часть осени подняли лигу в топ-4 в мире по расходам.

При этом 87% суммы потратили четыре клуба – Аль-Хиляль, Аль-Насср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли. В последние часы трансферного окна Аль-Иттихад пытался подписать Мохамеда Салаха и Джейдона Санчо, однако трансферы сорвались.

Безусловным лидером по расходам остается АПЛ, клубы которой за лето потратили 2,4 миллиарда фунтов.

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трансферы
Источник Sky Sports
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