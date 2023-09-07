В топ-4. Клубы Саудовской Аравии потратили 784 миллиона фунтов на новичков
Врываются в топ по расходам
7 сентября в чемпионате Саудовской Аравии закрылось трансферное окно. Сообщается, что бурное трансферное лето и часть осени подняли лигу в топ-4 в мире по расходам.
При этом 87% суммы потратили четыре клуба – Аль-Хиляль, Аль-Насср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли. В последние часы трансферного окна Аль-Иттихад пытался подписать Мохамеда Салаха и Джейдона Санчо, однако трансферы сорвались.
Безусловным лидером по расходам остается АПЛ, клубы которой за лето потратили 2,4 миллиарда фунтов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины рассказал о первых впечатлениях от нового тренера команды
В борьбе за трофей остались 3 первые ракетки и 20-летний американец