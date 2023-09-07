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Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 21:48 |
491
0

А так можно? ЛНЗ продает билеты на матч с Динамо

Благотворительные билеты стоят по 100 грн

07 сентября 2023, 21:48 |
491
0
А так можно? ЛНЗ продает билеты на матч с Динамо
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 24 сентября черкасский «ЛНЗ» в матче УПЛ на «Черкассы Арене» примет «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00 по Киеву.

«ЛНЗ» объявил о начале продажи благотворительных билетов на матч, стоимость тикета – 100 грн. В объявлении не сказано, можно ли будет по этим билетам физически попасть на стадион, однако на билетах указаны конкретные сектора – 11-й, 12-й и 13-й.

Напомним, после начала полномасштабного военного вторжения россии 24 февраля 2022 года проведение футбольных матчей со зрителями на трибунах в Украине запрещено.

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ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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