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Молодежные турниры
07 сентября 2023, 20:49 |
555
0

Унаи МЕЛЬГОСА: «Цель Украины U-21 – пробиться на Евро-2025»

Команда начинает новый отборочный цикл

07 сентября 2023, 20:49 |
555
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «Цель Украины U-21 – пробиться на Евро-2025»
УАФ

Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал о подготовке к контрольному матчу против Германии U-21 (8 сентября) и старту отбора Евро-2025 против Северной Ирландии (12 сентября).

— Унаи, скажите, пожалуйста, как прошли первые дни работы в рамках подготовки к матчам с Германией и Северной Ирландией? Тренировки совмещали с теорией?

- В понедельник команда пересекала границы, была тяжелая логистика. Игроки приехали позже, чем мы планировали, поэтому начали тренировки во вторник. Отмечу, что футболисты приехали с позитивным настроением, жаждой работы. Они понимают, что были вызваны в ряды молодежной сборной. Что касается подготовки, то мы оттолкнулись от базовых идей, а затем, шаг за шагом, через нашу игровую модель перешли к более специфическим аспектам. Кроме того, провели теоретические занятия по групповым и индивидуальным моментам. Идея состоит в том, чтобы создать связь между тем, что мы хотим от игроков, и нашей игровой моделью.

— В матче с немцами ждать в основе оптимальный состав или вы планируете прибегнуть к проверке позиций, экспериментов? Какие задачи будете ставить в спарринге?

— Эти 10 дней сбора являются единым процессом. Мы не хотим вырезать что-то из него только потому, что у нас товарищеская игра, но, конечно, хотим сыграть как можно лучше. Хотим увидеть игроков, дать им игровое время, посмотреть, как они понимают нашу игровую идею. Надеемся, что проведем хороший матч против Германии. Во время нашего процесса подготовимся и к Северной Ирландии.

— Наверное, выучили будущих соперников? Что можете сказать о молодежных сборных Германии и Северной Ирландии?

— Германия очень хорошая команда со многими индивидуальностями. Присутствует высокая интенсивность в прессинге. В атаке они играют более позиционно, стараясь держать мяч. Много атлетических игроков, также очень хорошо оснащены технически. Ожидаем достойного соперника. Молодежная сборная Северной Ирландии сменила главного тренера, так что у нас немного информации о них. После их стартового поединка против Люксембурга, надеюсь, сможем получить больше информации. В общем, эта команда отличается от молодежной сборной Германии, игроки более сильны физически, поэтому нам нужно адаптироваться к этому.

— В отборе Евро-2025, конечно, есть цель пробиться в финальный турнир. Можно ли сказать, что за первые два места будут бороться Англия, Украина и Сербия?

— Украина поставила перед собой разные цели. Одна цель – квалифицироваться на Евро-2025. Другая цель, развитие игроков, очень и очень важна. Не могу сказать, кто в нашей группе победит. В своей жизни я видел много команд, о которых можно было сказать, что они недостаточно качественные, но поколения меняются каждый год. Однажды у вас могу быть очень хорошее поколение, в другом году оно может быть хуже или даже еще лучше. Будем двигаться шаг за шагом. Хотим улучшаться в течение каждого тренировочного сбора и играть все лучше и лучше в каждом матче.

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Стало известно, кто будет помощником Мельгосы в молодежной сборной Украины
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Источник Украинская ассоциация футбола
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