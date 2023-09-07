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  4. Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Англия
07 сентября 2023, 20:11 |
1752
0

Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха

Египтянин останется в «Ливерпуле» еще минимум на пол года

07 сентября 2023, 20:11 |
1752
0
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах не перейдет в «Аль-Иттихад» в это трансферное окно, сообщает издание The Athletic.

Причина та же, что и у Джейдона Санчо – саудиты банально не успевают оформить трансфер до закрытия окна. Но при этом «Аль-Иттихад» продолжит интересоваться 31-летним египтянином и попытается подписать его в следующий раз.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, так что вполне возможно, что сезон 2023/24 станет для него последним в красной футболке. В 4 матчах этой кампании один из лучших правых вингеров АПЛ уже забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Мохамед Салах Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу The Athletic
Источник The Athletic
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