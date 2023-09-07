Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха

Мохамед Салах не перейдет в «Аль-Иттихад» в это трансферное окно, сообщает издание The Athletic.

Причина та же, что и у Джейдона Санчо – саудиты банально не успевают оформить трансфер до закрытия окна. Но при этом «Аль-Иттихад» продолжит интересоваться 31-летним египтянином и попытается подписать его в следующий раз.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, так что вполне возможно, что сезон 2023/24 станет для него последним в красной футболке. В 4 матчах этой кампании один из лучших правых вингеров АПЛ уже забил 2 гола и отдал 2 ассиста.