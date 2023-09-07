Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко неудачно провел матч второго круга челленджера в Австрии
ATP
07 сентября 2023, 20:11 |
117
0

Сачко неудачно провел матч второго круга челленджера в Австрии

Уступил в трех сетах

07 сентября 2023, 20:11 |
117
0
Сачко неудачно провел матч второго круга челленджера в Австрии
ATP Challenger Tour

Украинский теннисист Виталий Сачко провел матч второго круга челленджера Tour 100, который проходит в Австрии.

Сачко в трех сетах уступил представителю Индии Сумиту Нагалу – 6:7, 6:3, 3:6.

Виталий в рейтинге ATP занимает 165-е место.

По теме:
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на одну позицию, Крутых потерял больше 40
Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023
Виталий Сачко – Рауль Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Теннис | 07 сентября 2023, 07:53 2
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

В борьбе за трофей остались 3 первые ракетки и 20-летний американец

Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 07 сентября 2023, 11:15 37
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024

Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
Теннис | 07.09.2023, 17:52
Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Теннис | 07.09.2023, 07:37
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Футбол | 07.09.2023, 17:46
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
06.09.2023, 15:49 4
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 1
Бокс
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета
05.09.2023, 19:16
Футбол
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 6
Бокс
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
06.09.2023, 21:57 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем