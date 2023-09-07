ATP07 сентября 2023, 20:11 |
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Сачко неудачно провел матч второго круга челленджера в Австрии
Уступил в трех сетах
07 сентября 2023, 20:11 |
117
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Украинский теннисист Виталий Сачко провел матч второго круга челленджера Tour 100, который проходит в Австрии.
Сачко в трех сетах уступил представителю Индии Сумиту Нагалу – 6:7, 6:3, 3:6.
Виталий в рейтинге ATP занимает 165-е место.
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