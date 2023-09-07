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  4. Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»
Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 19:45 |
364
7

Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»

Команда надеется отобрать у фаворита очки

07 сентября 2023, 19:45 |
364
7
Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»
УАФ. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины и Реала Андрей Лунин оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.

«Настрой в сборной всегда хороший, всегда боевой. Сейчас изучаем команду Англии. Соперник на бумаге фаворит, но у нас тоже хорошие игроки и хорошая команда. А в плане бойцовских качеств мы, я считаю, даже сильнее».

«Ребров? Работа в сборной и «Реале» отличается, два разных тренера, разные схемы. Подход Реброва нравится, очень современный подход, мы пытаемся показывать красивый и динамичный футбол».

«Мы благодарны, что в другой стране у нас будет поддержка на стадионе, это очень важно. Ждем полные трибуны», – сказал Лунин.

Матч пройдет 9 сентября.

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Андрей Лунин Украина - Англия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 7
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roman75zpr
После игры такое скажешь
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+3
Serhii P.
Що мені подобається в Луніні - це його почуття гумору 
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+3
umnuy2
по языку мы чемпы мира---перед каждым важным матчем полсостава умничает а потом 0-3,0-4....
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+2
Summertime
Ну это же  будет не лава на лаву.  Тут надо кого то "обматать" и точно пробить в сетку ворот мимо вратаря.)
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+1
Tasha19
Про бійцівські якості, то він загнув))))
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0
Gargantua
видимо поэтому Украина постоянно пропускает на последних минутах
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0
Ekvato
Так, ми ще і за своєю площею, навіть без окупованих територій втричі більші. Але це нам не допоможе. То в боксі важлииво мати бійцівські якості
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0
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