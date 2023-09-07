Андрей ЛУНИН: «В плане бойцовских качеств Украина сильнее Англии»

Вратарь сборной Украины и Реала Андрей Лунин оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.

«Настрой в сборной всегда хороший, всегда боевой. Сейчас изучаем команду Англии. Соперник на бумаге фаворит, но у нас тоже хорошие игроки и хорошая команда. А в плане бойцовских качеств мы, я считаю, даже сильнее».

«Ребров? Работа в сборной и «Реале» отличается, два разных тренера, разные схемы. Подход Реброва нравится, очень современный подход, мы пытаемся показывать красивый и динамичный футбол».

«Мы благодарны, что в другой стране у нас будет поддержка на стадионе, это очень важно. Ждем полные трибуны», – сказал Лунин.

Матч пройдет 9 сентября.