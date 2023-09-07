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Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 19:28 |
471
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE

Тренер пообщается с журналистами

07 сентября 2023, 19:28 |
471
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

8 сентября наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию перед матчем отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.

Старт мероприятия в 18:30. Матч пройдет 9 сентября.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Англия
Источник Sport.ua
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