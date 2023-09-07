Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко никакой не лидер сборной»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, что думает о лидерах в сборной Украины:

«Я думаю, что Ребров думает, что лидер сборной это Ярмоленко, хотя последние 2-3 игры был Цыганков. У нас же лидеры практически себя не проявляют, особенно при Петракове. Просто на него свалили, что он виноват, и все. А лидеры были сами знаете где. Поэтому я думаю, что конечно Ярмоленко, хотя он никакой не лидер. Даже если ты забиваешь, то не становишься лидером. А Зинченко лидер потому, что он знает, что такое понты и регулировщик. Рассказывает, всех подбадривает, а сам на самом деле ничего на поле не делает. Ни за что не отвечает».