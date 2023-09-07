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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко никакой не лидер сборной»
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2023, 19:37 |
2125
8

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко никакой не лидер сборной»

Экс-нападающий «Динамо» рассказал о лидерах в сборной Украины

07 сентября 2023, 19:37 |
2125
8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко никакой не лидер сборной»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, что думает о лидерах в сборной Украины:

«Я думаю, что Ребров думает, что лидер сборной это Ярмоленко, хотя последние 2-3 игры был Цыганков. У нас же лидеры практически себя не проявляют, особенно при Петракове. Просто на него свалили, что он виноват, и все. А лидеры были сами знаете где. Поэтому я думаю, что конечно Ярмоленко, хотя он никакой не лидер. Даже если ты забиваешь, то не становишься лидером. А Зинченко лидер потому, что он знает, что такое понты и регулировщик. Рассказывает, всех подбадривает, а сам на самом деле ничего на поле не делает. Ни за что не отвечает».

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Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков Александр Петраков Александр Зинченко сборная Украины по футболу
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 8
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DK1961
Огромная просьба к сайту! Ну хватит уже предоставлять трибуну алкашу и завистнику, НЕНАВИДИЩЕМУ Украину и украинский футбол! Обливающему грязью ВСЕХ и показывающему гнусный пример тинейджерам, которые составляют основную массу пишущих на разных ветках сайта. Вам самим не противно?
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+5
Ekvato
На хріна я це прочитав? Недавно сайт публікував відео, чого не треба цитувати висери цього невдахи. І самі ж знову це роблять... Вже краще купальники Марти і на яку вона вечірку сходила роздивлятися, ніж оце во читати...
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+3
AK.228
Звісно не лідер … але потрібний 
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+3
Fitness.sports
Витя, что-то тебя сегодня много.
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+2
stalevar1250
Ну, тут куколд кошачий сказал по факту 
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+1
Summertime
Лидером просто обязан быть капитан команды, ну или вратарь, в нашем случае.
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+1
KOT
Что нужно сделать, что бы не видеть никогда посты про Леона? У вас есть бан лист слов? Я хочу записать туда этого персонажа, что бы всегда скрывалась про него новость
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-2
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