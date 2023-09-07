Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика

Британское издание The Athletic рассекретило условия трансфера Михаила Мудрика, за выполнение которых «Шахтер» получит денежные бонусы от «Челси».

Как сообщает источник, донецкий клуб будет получать по 5 миллионов евро за каждый раз, когда украинский вингер будет становиться чемпионом Английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Но эта «акция» будет действовать до тех пор, пока «горняки» суммарно не получат 30 миллионов евро.

Напомним, «Челси» в январе 2023 года подписал Михаила за гарантированных 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро в виде бонусов.

В прошлом сезоне «Челси» вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов и занял 12-е место в АПЛ. В этой кампании лондонцы не играют в еврокубках, а в чемпионате идут на том же 12-м месте после четырех туров, имея в своем активе 4 очка.