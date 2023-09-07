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Англия
07 сентября 2023, 18:46 |
673
3

Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика

Получить все 30 миллионов евро будет тяжеловато

07 сентября 2023, 18:46 |
673
3
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британское издание The Athletic рассекретило условия трансфера Михаила Мудрика, за выполнение которых «Шахтер» получит денежные бонусы от «Челси».

Как сообщает источник, донецкий клуб будет получать по 5 миллионов евро за каждый раз, когда украинский вингер будет становиться чемпионом Английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Но эта «акция» будет действовать до тех пор, пока «горняки» суммарно не получат 30 миллионов евро.

Напомним, «Челси» в январе 2023 года подписал Михаила за гарантированных 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро в виде бонусов.

В прошлом сезоне «Челси» вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов и занял 12-е место в АПЛ. В этой кампании лондонцы не играют в еврокубках, а в чемпионате идут на том же 12-м месте после четырех туров, имея в своем активе 4 очка.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси бонусы The Athletic
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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Vitason
Это  безнадёжный вариант!! Хотя и так Шахтер получил очень хорошие деньги за Мудрыка,как показывает ситуация! Перегорел наш парень перейдя в Челси ,как показывает опыт нелегко в этом клубе нашим заиграть,не принимают наших хорошо не болельщики не сама команда,все играют в Челси за себя,а не за друг друга и друг с другом,много хороших игроков ,а команды нет,каждый хочет блеснуть индивидуально,а это сказывается на командной игре и на результате! 
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+1
fifa2020
Тобто ніколи))
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0
Fant24
Шиш они получат а не бонусы
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0
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