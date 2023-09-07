ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса
Луис Фелипе переезжает в Саудовскую Аравию
Защитник испанского «Бетиса» Луис Фелипе продолжит карьеру в клубе «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
За 26-летнего бразильца с итальянским гражданством «Бетис» получил 25 миллионов евро, а также бонуса. Контракт Луиса Фелипе с «Аль-Иттихадом» рассчитан на три года.
В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Луис Фелипе сыграл четыре матча, а за прошлый сезон - 30 матчей без результативных действий. Также защитник сыграл один матч за сборную Италии.
Tigers Welcome Felipe! pic.twitter.com/JqjgvCJh8r— Ittihad Club (@ittihad_en) September 7, 2023
Felipe Joins AlIttihad ! 💛🖤 pic.twitter.com/e1WssoXZ7F— Ittihad Club (@ittihad_en) September 7, 2023
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