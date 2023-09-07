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Саудовская Аравия
07 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:11
327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса

Луис Фелипе переезжает в Саудовскую Аравию

07 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:11
327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фелипе

Защитник испанского «Бетиса» Луис Фелипе продолжит карьеру в клубе «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

За 26-летнего бразильца с итальянским гражданством «Бетис» получил 25 миллионов евро, а также бонуса. Контракт Луиса Фелипе с «Аль-Иттихадом» рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Луис Фелипе сыграл четыре матча, а за прошлый сезон - 30 матчей без результативных действий. Также защитник сыграл один матч за сборную Италии.

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трансферы Бетис Луис Фелипе Аль-Иттихад трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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