ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса

Защитник испанского «Бетиса» Луис Фелипе продолжит карьеру в клубе «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

За 26-летнего бразильца с итальянским гражданством «Бетис» получил 25 миллионов евро, а также бонуса. Контракт Луиса Фелипе с «Аль-Иттихадом» рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Луис Фелипе сыграл четыре матча, а за прошлый сезон - 30 матчей без результативных действий. Также защитник сыграл один матч за сборную Италии.