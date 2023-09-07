Константин ФРОЛОВ: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»

Исполняющий обязанности главного тренера женского «Кривбасса» Константин Фролов дал комментарий после разгромного поражения от «Парижа» (4:0) в матче квалификации женской Лиги чемпионов:

«Как мы и ожидали, игра сложилась для нас тяжело. Мы понимали, какой соперник нас ожидает, и в принципе увидели то, что мы играли с топ-клубом. Хочу поблагодарить наших девушек за самоотдачу, за борьбу, они не уступали соперницам, а голы, которые пропустили – это последствия наших позиционных ошибок в обороне. На таком уровне соперник не прощает эти моменты, в целом мы получили опыт в игре с топ-командой. Впереди у нас еще одна игра, поэтому будем готовиться, чтобы в заключительном поединке достичь положительного результата для себя и для команды».