Константин ФРОЛОВ: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»
И.о. главного тренера женского «Кривбасса» дал комментарий после разгрома от «Парижа»
Исполняющий обязанности главного тренера женского «Кривбасса» Константин Фролов дал комментарий после разгромного поражения от «Парижа» (4:0) в матче квалификации женской Лиги чемпионов:
«Как мы и ожидали, игра сложилась для нас тяжело. Мы понимали, какой соперник нас ожидает, и в принципе увидели то, что мы играли с топ-клубом. Хочу поблагодарить наших девушек за самоотдачу, за борьбу, они не уступали соперницам, а голы, которые пропустили – это последствия наших позиционных ошибок в обороне. На таком уровне соперник не прощает эти моменты, в целом мы получили опыт в игре с топ-командой. Впереди у нас еще одна игра, поэтому будем готовиться, чтобы в заключительном поединке достичь положительного результата для себя и для команды».
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