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Лига чемпионов
07 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:01
223
0

Константин ФРОЛОВ: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»

И.о. главного тренера женского «Кривбасса» дал комментарий после разгрома от «Парижа»

07 сентября 2023, 17:54 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:01
223
0
Константин ФРОЛОВ: «На таком уровне соперник не прощает ошибок»
ФК Черноморец. Константин Фролов

Исполняющий обязанности главного тренера женского «Кривбасса» Константин Фролов дал комментарий после разгромного поражения от «Парижа» (4:0) в матче квалификации женской Лиги чемпионов:

«Как мы и ожидали, игра сложилась для нас тяжело. Мы понимали, какой соперник нас ожидает, и в принципе увидели то, что мы играли с топ-клубом. Хочу поблагодарить наших девушек за самоотдачу, за борьбу, они не уступали соперницам, а голы, которые пропустили – это последствия наших позиционных ошибок в обороне. На таком уровне соперник не прощает эти моменты, в целом мы получили опыт в игре с топ-командой. Впереди у нас еще одна игра, поэтому будем готовиться, чтобы в заключительном поединке достичь положительного результата для себя и для команды».

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Константин Фролов женский футбол Кривбасс Кривой Рог Париж Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник ФК Кривбасс
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