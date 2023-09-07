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  4. ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2023, 17:34 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:16
512
0

ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»

Полузащитник сборной Украины рассказал о первых впечатлениях от нового тренера команды

07 сентября 2023, 17:34 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:16
512
0
ЗИНЧЕНКО: «Работа с Ребровым интенсивная, но в то же время интересная»
УАФ. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о тренировочном процессе национальной команды под руководством Сергея Реброва.

– Это мой первый сбор под руководством Сергея Реброва. Для меня, в принципе, не надо так много времени, чтобы адаптироваться, ведь многих знаю лично и в принципе чувствую себя хорошо.

– А ты был знаком с Ребровым до назначения?
– Да, мы встречались несколько раз. Но, как говорится, ближе познакомиться пришлось уже здесь.

– Тренировочный процесс у него изнурительный или больше с мячом, на какие-то другие упражнения?
– Скажу, что работа интенсивная, но в то же время интересная. Очень много информации нужно передать команде за такое короткое время перед такими ответственными играми. Думаю, что тренерский штаб это делает на 5 с плюсом, как говорится. Посмотрим, что будет в игре.

Сейчас сборная Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 9 сентября в 19.00 по киевскому времени.

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Александр Зинченко Сергей Ребров тренировка сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ВЗбирна
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