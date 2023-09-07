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Италия
07 сентября 2023, 16:36 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:37
707
4

Экс-игрок Аталанты: «Работая с Гасперини, ты не чувствуешь себя человеком»

Йоаким Меле рассказал об ужасных отношениях с Гасперини

07 сентября 2023, 16:36 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:37
707
4
Экс-игрок Аталанты: «Работая с Гасперини, ты не чувствуешь себя человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

26-летний игрок «Вольфсбурга» Йоаким Меле подверг критике своего бывшего главного тренера Джан Пьеро Гасперини, с которым они работали в «Аталанте».

Ты не чувствуешь себя человеком, ты просто номер. У тебя нет никаких отношений с тренером.

Он может ругать тебя по странным причинам. Например, мы с Хойлундом вместе ездили на тренировки, но он не хотел, чтобы мы это делали, потому что мы могли общаться и веселиться по пути на тренировку.

Он не хотел этого и ругал нас. Даже когда сам клуб сказал, что я могу возить Расмуса на тренировку, потому что он не умеет водить машину.

Не знаю, типично ли это для итальянцев, но это одна из вещей, из-за которой ты в итоге становишься злым и хочешь уйти».

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Йоаким Меле Расмус Хойлунд Джан Пьеро Гасперини Аталанта
Источник Twitter
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Комментарии 4
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anacreon
Вірю. Характер у Гасперіні якийсь реально гаденький. Приклад Гомеса тільки один з тих, що футболіст виніс назовні. Постійно був теж незримий конфлікт з Малиновським, який Руслан не хотів виносити назовні. Мюріель забивав по 25 голів, при цьому виходив на заміни постійно. Не давав грати в основі.
По ходу Гасперіні реально як робот і йому начхати на гравців, вони для нього як пішаки у грі. Нічого особистого.
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+2
OKs100
То есть, он ругает тренера за то, что он хочет, чтобы его футболисты относились к своей работе максимально профессионально, а не шутили и прикалывались на тренировках, которые являются залогом успеха во время матча?
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0
Octopus
Но тем не менее, многих игроков он серьезно проапгрейдил и продал в более крутые клубы, на Чемпионате Европы в 2021 году буквально в каждой сборной добившейся успеха был его игрок, используемый на первых ролях, тот же Мехле.
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0
Octopus
А как вы хотели? На мегаталанты у Аталанты нет денег, у этого клуба бюджет примерно 13-15 в Серии А, а они бронзу берут из года в год.
Из средних игроков тяжелой муштрой Гасп делает топов, но это происходит на короткий период времени - сезон-два. Как только игрок начинает сдуваться, от него избавляются, подыскивая нового с нужными характеристиками. Вот он и не общается, чтобы не привыкать, примерно как на ферме свинкам и коровам не дают имен, чтобы их было не жалко кушать.
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0
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