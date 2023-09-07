Экс-игрок Аталанты: «Работая с Гасперини, ты не чувствуешь себя человеком»
Йоаким Меле рассказал об ужасных отношениях с Гасперини
26-летний игрок «Вольфсбурга» Йоаким Меле подверг критике своего бывшего главного тренера Джан Пьеро Гасперини, с которым они работали в «Аталанте».
Ты не чувствуешь себя человеком, ты просто номер. У тебя нет никаких отношений с тренером.
Он может ругать тебя по странным причинам. Например, мы с Хойлундом вместе ездили на тренировки, но он не хотел, чтобы мы это делали, потому что мы могли общаться и веселиться по пути на тренировку.
Он не хотел этого и ругал нас. Даже когда сам клуб сказал, что я могу возить Расмуса на тренировку, потому что он не умеет водить машину.
Не знаю, типично ли это для итальянцев, но это одна из вещей, из-за которой ты в итоге становишься злым и хочешь уйти».
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По ходу Гасперіні реально як робот і йому начхати на гравців, вони для нього як пішаки у грі. Нічого особистого.
Из средних игроков тяжелой муштрой Гасп делает топов, но это происходит на короткий период времени - сезон-два. Как только игрок начинает сдуваться, от него избавляются, подыскивая нового с нужными характеристиками. Вот он и не общается, чтобы не привыкать, примерно как на ферме свинкам и коровам не дают имен, чтобы их было не жалко кушать.