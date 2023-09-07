Экс-игрок Аталанты: «Работая с Гасперини, ты не чувствуешь себя человеком»

26-летний игрок «Вольфсбурга» Йоаким Меле подверг критике своего бывшего главного тренера Джан Пьеро Гасперини, с которым они работали в «Аталанте».

Ты не чувствуешь себя человеком, ты просто номер. У тебя нет никаких отношений с тренером.

Он может ругать тебя по странным причинам. Например, мы с Хойлундом вместе ездили на тренировки, но он не хотел, чтобы мы это делали, потому что мы могли общаться и веселиться по пути на тренировку.

Он не хотел этого и ругал нас. Даже когда сам клуб сказал, что я могу возить Расмуса на тренировку, потому что он не умеет водить машину.

Не знаю, типично ли это для итальянцев, но это одна из вещей, из-за которой ты в итоге становишься злым и хочешь уйти».