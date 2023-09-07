ОФИЦИАЛЬНО. Партнер по флангу Миколенко перешел в клуб Джеррарда

Левый вингер сборной Ямайки Демарай Грей официально перешел из английского «Эвертона» в саудовский «Аль-Иттифак».

Аравийцы заплатили за 27-летнего игрока 10 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость аж в 20 миллионов евро. Демарай подписал с клубом четырехлетний контракт.

Грей выступал за «Эвертон» с лета 2021 года, когда клуб из Ливерпуля приобрел его у «Байера» за 2 миллиона евро. С тех пор он провел на поле 75 матчей, забив 12 голов и отдав 6 ассистов. Также уже во время выступлений за «Эвертон» Грей сменил гражданство и начал играть за сборную Ямайки.

Напомнив, «Аль-Иттифак» возглавляет легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.