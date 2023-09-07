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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Партнер по флангу Миколенко перешел в клуб Джеррарда
Англия
07 сентября 2023, 16:16 |
571
1

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер по флангу Миколенко перешел в клуб Джеррарда

Демарай Грей променял «Эвертон» на «Аль-Иттифак»

07 сентября 2023, 16:16 |
571
1
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер по флангу Миколенко перешел в клуб Джеррарда
ФК Аль-Иттифак. Демарай Грей

Левый вингер сборной Ямайки Демарай Грей официально перешел из английского «Эвертона» в саудовский «Аль-Иттифак».

Аравийцы заплатили за 27-летнего игрока 10 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость аж в 20 миллионов евро. Демарай подписал с клубом четырехлетний контракт.

Грей выступал за «Эвертон» с лета 2021 года, когда клуб из Ливерпуля приобрел его у «Байера» за 2 миллиона евро. С тех пор он провел на поле 75 матчей, забив 12 голов и отдав 6 ассистов. Также уже во время выступлений за «Эвертон» Грей сменил гражданство и начал играть за сборную Ямайки.

Напомнив, «Аль-Иттифак» возглавляет легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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Демарай Грей Аль-Иттифак Эвертон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Стивен Джеррард
Источник Twitter
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Alehandro
В нападі у ірисок стає все сумніше...
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