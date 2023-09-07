В лазарете Черноморца остается один игрок

Как стало известно Sport.ua, футболисты одесского «Черноморца» одними из первых среди команд УПЛ возобновили подготовку к новым испытаниям – 5 сентября.

Паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги подопечные Романа Григорчука заполнят спаррингом с «Оболонью», который состоится 9 сентября.

По информации нашего источника, в тренировочном лагере «Черноморца» отсутствуют Владимир Салюк и Максим Брагару, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины, а также бельгийский легионер Зиги Бадибанга, который восстанавливается после травмы.