Украина. Премьер лига07 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:33
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Названы 5 номинантов на приз лучшему тренеру августа в АПЛ
Голосование будет продолжаться до 11 сентября
07 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:33
338
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Английская Премьер-лига объявила имена тренеров, которые претендуют на признание лучшим в чемпионате Англии по итогам августа.
Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен в голосовании болельщиков, которое продлится до 11 сентября.
На награду претендуют:
- Микель Артета («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья
- Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 победы
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья
- Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья
- Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья
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