Названы 5 номинантов на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена тренеров, которые претендуют на признание лучшим в чемпионате Англии по итогам августа.

Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен в голосовании болельщиков, которое продлится до 11 сентября.

На награду претендуют: