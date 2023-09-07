Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы 5 номинантов на приз лучшему тренеру августа в АПЛ
Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:33
338
0

Названы 5 номинантов на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

Голосование будет продолжаться до 11 сентября

07 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 14:33
338
0
Названы 5 номинантов на приз лучшему тренеру августа в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Английская Премьер-лига объявила имена тренеров, которые претендуют на признание лучшим в чемпионате Англии по итогам августа.

Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен в голосовании болельщиков, которое продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

  • Микель Артета («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья
  • Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 победы
  • Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья
  • Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья
  • Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья

По теме:
В Челси определили, что мешает Мудрику прогрессировать
ЗАБАРНЫЙ: «В Англии нужно терпение, пример – Зинченко»
Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков 
Английская Премьер-лига Микель Артета Пеп Гвардиола Юрген Клопп Дэвид Мойес Ангелос Постекоглу
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. 4-й день сбора. Национальная сборная Украины провела две тренировки
Футбол | 07 сентября 2023, 00:41 0
ФОТО. 4-й день сбора. Национальная сборная Украины провела две тренировки
ФОТО. 4-й день сбора. Национальная сборная Украины провела две тренировки

Главная команда страны готовится к матчам отбора Евро-2024

Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Футбол | 06 сентября 2023, 21:57 47
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты

France Football опубликовал полный список

Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Футбол | 06.09.2023, 15:10
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Теннис | 07.09.2023, 07:53
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
Футбол | 07.09.2023, 09:20
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 6
Футбол
9 звезд футбола, которые вернулись на топ-уровень после разрыва крестов
9 звезд футбола, которые вернулись на топ-уровень после разрыва крестов
06.09.2023, 09:00 5
Футбол
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 5
Бокс
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
07.09.2023, 07:37 6
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
07.09.2023, 00:43
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем