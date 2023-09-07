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07 сентября 2023, 11:23 |
134
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября

Важные события во всех видах спорта

07 сентября 2023, 11:23 |
134
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Нидерланды – Греция

Favbet 1.44 – 4.60 – 7.40

21:45 Франция – Ирландия

Favbet 1.21 – 7.30 – 18.00

21:45 Дания – Сан-Марино

Favbet 1.01 – 30.00 – 75.00

21:45 Польша – Фарерские острова

Favbet 1.10 – 9.80 – 29.00

21:45 Словения – Северная Ирландия

Favbet 1.88 – 3.55 – 4.60

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Источник Sport.ua
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