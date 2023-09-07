Другие новости07 сентября 2023, 11:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября
Важные события во всех видах спорта
07 сентября 2023, 11:23 |
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В четверг, 7 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Нидерланды – Греция
21:45 Франция – Ирландия
21:45 Дания – Сан-Марино
21:45 Польша – Фарерские острова
21:45 Словения – Северная Ирландия
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