Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ: «Мы не в состоянии подделать судебные производства швейцарских судов»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 10:47 |
545
0

УАФ: «Мы не в состоянии подделать судебные производства швейцарских судов»

Украинская ассоциация футбола отреагировала на информацию о поддельной подписи Коллины

07 сентября 2023, 10:47 |
545
0
УАФ: «Мы не в состоянии подделать судебные производства швейцарских судов»
УАФ. Пьерлуиджи Коллина

Украинская ассоциация футбола отреагировала на появление утверждений о якобы фальсификации со стороны УАФ документов о сотрудничестве и урегулировании долговых финансовых обязательств перед итальянским рефери Пьерлуиджи Коллиной.

«Сотрудничество с Пьерлуиджи Коллиной, который сейчас возглавляет Судейский комитет ФИФА, УАФ начала в августе 2012 года.

В рамках выполнения условий, предусмотренных контрактом, итальянский специалист осуществлял реорганизацию системы профессионального футбольного арбитража и кураторство комитета профессионального футбольного судейства.

В 2015 году сотрудничество с господином Коллиной было продлено еще на четыре года с изменениями и дополнениями к положениям предыдущего контракта.

По объективным экономическим причинам со временем возникла задолженность перед итальянским рефери, и сотрудничество сторон завершилось досрочно.

Господин Коллина по этой причине и с требованиями о погашении перед ним задолженности со стороны УАФ (гонорары и отступные) обратился с иском в суд города Ньон (Швейцария). Спор между сторонами по этому поводу решался именно в рамках судебного производства в швейцарском суде.

Итогом его урегулирования стало выполнение УАФ своих долговых обязательств перед итальянским рефери, о чем, среди прочего, свидетельствуют соответствующие платежные документы на личный счет господина Коллины, в том числе и от 2017 года также.

Это позволило сторонам прийти к согласию о мировом соглашении, которое было рассмотрено именно швейцарским судом.

Заметим, что на время досрочного прекращения сотрудничества с господином Коллиной и возникновения перед ним долговых обязательств со стороны УАФ уголовного производства в отношении строительства завода по производству искусственного футбольного покрытия вообще не существовало. Соответственно, утверждения в отдельных медиа о якобы создании и подписании каких-то документов в рамках трудовых отношений с Коллиной «задним числом» абсолютно не соответствуют действительности. Ни УАФ, ни кто-либо другой не в состоянии подделать судебные производства швейцарских судов для «легализации» якобы финансовых операций. И такая позиция обвинения разрушается рядом документальных подтверждений.

Акцентируем, с момента выполнения ассоциацией перед господином Коллиной своих долговых финансовых обязательств ни у Коллины, который сейчас возглавляет мировое судейство в футболе, ни у его адвокатов никогда не возникало никаких вопросов, претензий или возражений относительно легальности документов о сотрудничестве с ним и о легальности процессов осуществления расчетов.

Ассоциация еще до начала уголовного производства, в рамках расследования которого сейчас представителям УАФ избраны меры пресечения, начала урегулирование спора с Коллиной и в конце концов оплатила всю задолженность перед ним, а соответствующие платежные поручения были предоставлены следствию, в том числе и детективам НАБУ. За все время осуществления детективами бюро досудебного расследования по «делу завода» никаких претензий к сделкам и другим финансовым документам не было. И законных оснований для таких претензий нет и сейчас», – сказано в заявлении УАФ.

По теме:
Журналист: несколько арбитров вызваны в полицию и отстранены от работы
Бондаренко, Гочолеишвили и другие узнали наказания за удаления
ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
Пьерлуиджи Коллина Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги
Футбол | 07 сентября 2023, 10:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги

Оларенважу Кайоде продолжит играть в Турции

РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
Футбол | 07 сентября 2023, 09:20 4
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»
РОНАЛДУ – о трансферах саудовцев: «Я все знал, а меня считали безумцем»

Португальский футболист уверен, что играть в арабской лиге – это нормально

Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Футзал | 06.09.2023, 15:49
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Футбол | 06.09.2023, 15:10
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Футбол | 06.09.2023, 21:57
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
05.09.2023, 22:27 20
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
07.09.2023, 00:43
Волейбол
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 13
Футбол
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
Стали известны полуфиналисты US Open 2023 в мужском парном разряде
Стали известны полуфиналисты US Open 2023 в мужском парном разряде
06.09.2023, 02:07
Теннис
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
06.09.2023, 04:11 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем