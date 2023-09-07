Товарищеские матчи
08.09.2023 19:15 - : -
Молодежные турниры07 сентября 2023, 10:23 |
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Германия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября в 19:15 товарищеский матч
07 сентября 2023, 10:23 |
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В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сборная Украины проведет спарринг с молодежной сборной Германии.
Встреча состоится 8 сентября на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по киевскому времени.
Уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.
Германия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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