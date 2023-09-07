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07 сентября 2023, 10:23 |
552
0

Германия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября в 19:15 товарищеский матч

07 сентября 2023, 10:23 |
552
0
Германия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сборная Украины проведет спарринг с молодежной сборной Германии.

Встреча состоится 8 сентября на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по киевскому времени.

Уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.

Германия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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