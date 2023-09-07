Экс-голкипер Ньюкасла перенес инсульт

Английский «Ньюкасл» сообщил о том, что в понедельник, 4 сентября, был доставлен в больницу бывший голкипер команды Стив Харпер. У него диагностировали кровоизлияние в мозг – инсульт.

Ныне 48-летний Харпер находится в сознании и уже начал процесс реабилитации.

Стив Харпер защищал цвета «Ньюкасл» с 1993 по 2013 год. Он был в рядах «сорок» дольше, чем любой другой игрок в истории клуба

В настоящее время Харпер занимает пост директора клубной академии.