Англия07 сентября 2023, 04:02 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:05
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Экс-голкипер Ньюкасла перенес инсульт
Госпитализирован Стив Харпер
07 сентября 2023, 04:02 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:05
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Английский «Ньюкасл» сообщил о том, что в понедельник, 4 сентября, был доставлен в больницу бывший голкипер команды Стив Харпер. У него диагностировали кровоизлияние в мозг – инсульт.
Ныне 48-летний Харпер находится в сознании и уже начал процесс реабилитации.
Стив Харпер защищал цвета «Ньюкасл» с 1993 по 2013 год. Он был в рядах «сорок» дольше, чем любой другой игрок в истории клуба
В настоящее время Харпер занимает пост директора клубной академии.
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